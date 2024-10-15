غيابات الأهلي المحتملة بالسوبر المصري قبل السفر إلى الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الأهلي للسفر إلى الإمارات يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري؛ للمشاركة في بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال.

ويستعد الأهلي للمباراة بخوض وديتين؛ إذ فاز في المباراة الأولى على نظيره حرس الحدود بثلاثية نظيفة في ملعب مختار التتش يوم الجمعة الماضي فيما من المنتظر خوض مباراة ودية ثانية، حسبما أكد مصدر في وقت سابق لمصراوي:

ومن المحتمل أن تشهد صفوف الأهلي عدة غيابات ببطولة السوبر حال عدم اكتمال جاهزيتها وهي:

محمد هاني : يُعاني من جزع في أربطة الركبة.

كريم فؤاد: يخضع للتأهيل بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي

علي معلول : يخضع لعمليات التأهيل بعد الإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس

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