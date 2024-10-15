ملف الخليج 365.. صدمة في الأهلي قبل السوبر المصري.. وإيقاف جديد منتظر للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الإثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

"على غرار عضو مجلس الإدارة".. لقطة طريفة لحارسة مرمى الزمالك في مباراة زد

أعادت حارسة مرمى الزمالك، نورا مندور، مشهد سبق وظهر به عضو مجلس إدارة ناديها الحالي حسين السيد حين كان حارسًا للزمالك في نسخة عام 1993 من دوري أبطال أفريقيا، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

لاعب كرة يد سابق.. أبرز المعلومات عن حسين لبيب في عيد ميلاده الـ 69

احتفل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حسين لبيب، بعيد ميلاده ال69 عاماً اليوم الاثنين، للتعرف بصورة أكبر على مسيرته.. اضغط هنا

بعد مغادرتها مصر.. 25 صورة للاعبة السورية إيمان علي بقمصان الأندية العالمية من بينها الأهلي

غادرت السورية ولاعبة فريق مقاطعة ديد الأمريكية "dade county fc"، إيمان علي دياب، دولة مصر بعد رحلة للمعالم الأثرية دامت 15 يوما، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

"كان بيقولي أنت زي أبويا".. القصة الكاملة لأزمة مجدي عبد الغني ومحمود كهربا

رد مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو اتحاد كرة القدم المصري السابق أيضاً، على الاتهامات التي توجه له من قبل محمود عبد المنعم كهربا، بخصوص أزمة تمديد عقده مع نادي الزمالك، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"كولر طلب مغادرته المران".. صدمة للأهلي في السوبر المصري

تعرض فريق الأهلي لصدمة خلال تحضيراته بمقره في الجزيرة قبل السفر إلى الإمارات؛ حيث بطولة السوبر المصري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مصدر يكشف لمصراوي الموقف النهائي لأمير توفيق بالنادي الأهلي

كشف مصدر عن مصير أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم بعد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم يوم أمس الإثنين وشركتي الخدمات الرياضية والإنشاءات، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"الجلسة يوم 19".. هل تمنع قضية فرد الأمن مشاركة إمام عاشور في السوبر؟

كشف محمد عثمان محامي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، موقف اللاعب من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، والسفر إلى الإمارات، بسبب قضيته مع فرد الأمن بأحد المولات، والتي تحددت جلسة الحكم فيها يوم 19 أكتوبر الجاري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"3 ساعات انتظار واستغاثة".. القصة الكاملة لأزمة بعثي ليبيا ونيجيريا

بات مصير مباراة ليبيا ونيجيريا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، مجهولا، بعد قرار لاعبي الفريق بعدم خوض المباراة، بسبب أزمة حدثت لهم في مطار الأبرق، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا يفسخ التعاقد مع مدربه

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري، فسخ تعاقده مع المدير الفني للفريق الفرنسي كورينتين مارتينز، بسبب سوء النتائج، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"إيقاف جديد منتظر".. متحدث الزمالك يكشف تطورات قضايا النادي بفيفا

كشف المتحدث باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، عن عقوبة إيقاف جديدة منتظرة للزمالك، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا