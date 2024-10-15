"أبرزها مصر وموريتانيا".. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
تقام اليوم الثلاثاء عدة مباريات هامة ببطولات مختلفة نستعرضها خلال السطور التالية:
تصفيات أمم أفريقيا
04:00 ـ السودان vs غانا ـ القناة الناقلة: HD3 بي إن سبورت.
04:00 ـ تنزانيا VS الكونغو الديمقراطية
04:00 ـ تشاد VS زامبيا
04:00 ـ ليسوتو VS الجابون
04:00 ـ مالاوي VS السنغال
04:00 ـ جنوب السودان VS أوغندا
07:00 ـ موريتانيا VS مصر ـ بي إن سبورت HD3.
07:00 ـ غينيا بيساو VS مالي
07:00 ـ الكونغو برازافيل VS جنوب أفريقيا
07:00 ـ بوتسوانا VS كاب فيردي
07:00 ـ النيجر VS أنجولا
07:00 ـ سيراليون VS كوت ديفوار
07:00 ـ رواندا VS بنين
10:00 ـ إثيوبيا VS غينيا
10:00 ـ جزر القمر VS تونس ـ بي إن سبورت HD3
10:00 ـ أفريقيا الوسطى VS المغرب ـ بي إن سبورت HD4
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
09:00 ـ الأهلي VS إيتوال دو كونغو
دوري الأمم الأوروبية
09:45 ـ كوسوفو VS قبرص
09:45 ـ إيرلندا الشمالية VS بلغاريا
09:45 ـ ليتوانيا VS رومانيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD9
09:45 ـ بيلا روسيا VS لوكسمبرج
09:45 ـ بولندا VS كرواتيا ـ بي إن سبورت HD7
09:45 ـ سويسرا VS الدنمارك ـ بي إن سبورت HD8
09:45 ـ اسكتلندا VS البرتغال ـ بي إن سبورت HD6
09:45 ـ إسبانيا VS صربيا ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت 1 HD
تصفيات كأس العالم ـ آسيا
01:35 ـ اليابان VS أستراليا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD
02:00 ـ كوريا الجنوبية VS العراق ـ بي إن سبورت HD2
03:00 ـ الصين VS إندونيسيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4
05:00 ـ قيرجيزستان VS كوريا الشمالية ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6
05:00 ـ أوزبكستان VS الإمارات ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
07:00 ـ إيران VS قطر ـ بي إن سبورت HD1
07:00 ـ فلسطين VS الكويت ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5
07:00 ـ الأردن VS عمان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 4
09:00 ـ السعودية VS البحرين