"أبرزها مصر وموريتانيا".. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تقام اليوم الثلاثاء عدة مباريات هامة ببطولات مختلفة نستعرضها خلال السطور التالية:

تصفيات أمم أفريقيا

04:00 ـ السودان vs غانا ـ القناة الناقلة: HD3 بي إن سبورت.

04:00 ـ تنزانيا VS الكونغو الديمقراطية

04:00 ـ تشاد VS زامبيا

04:00 ـ ليسوتو VS الجابون

04:00 ـ مالاوي VS السنغال

04:00 ـ جنوب السودان VS أوغندا

07:00 ـ موريتانيا VS مصر ـ بي إن سبورت HD3.

07:00 ـ غينيا بيساو VS مالي

07:00 ـ الكونغو برازافيل VS جنوب أفريقيا

07:00 ـ بوتسوانا VS كاب فيردي

07:00 ـ النيجر VS أنجولا

07:00 ـ سيراليون VS كوت ديفوار

07:00 ـ رواندا VS بنين

10:00 ـ إثيوبيا VS غينيا

10:00 ـ جزر القمر VS تونس ـ بي إن سبورت HD3

10:00 ـ أفريقيا الوسطى VS المغرب ـ بي إن سبورت HD4

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

09:00 ـ الأهلي VS إيتوال دو كونغو

دوري الأمم الأوروبية

09:45 ـ كوسوفو VS قبرص

09:45 ـ إيرلندا الشمالية VS بلغاريا

09:45 ـ ليتوانيا VS رومانيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD9

09:45 ـ بيلا روسيا VS لوكسمبرج

09:45 ـ بولندا VS كرواتيا ـ بي إن سبورت HD7

09:45 ـ سويسرا VS الدنمارك ـ بي إن سبورت HD8

09:45 ـ اسكتلندا VS البرتغال ـ بي إن سبورت HD6

09:45 ـ إسبانيا VS صربيا ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت 1 HD

تصفيات كأس العالم ـ آسيا

01:35 ـ اليابان VS أستراليا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD

02:00 ـ كوريا الجنوبية VS العراق ـ بي إن سبورت HD2

03:00 ـ الصين VS إندونيسيا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4

05:00 ـ قيرجيزستان VS كوريا الشمالية ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6

05:00 ـ أوزبكستان VS الإمارات ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

07:00 ـ إيران VS قطر ـ بي إن سبورت HD1

07:00 ـ فلسطين VS الكويت ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD5

07:00 ـ الأردن VS عمان ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 4

09:00 ـ السعودية VS البحرين