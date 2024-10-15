الزمالك يُعلن غياب "أحد نجوم السوبر الأفريقي" عن افتتاح السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، موقف لاعب خط الوسط بصفوفه نبيل عماد "دونجا" من المشاركة في السوبر المصري.

وأشار سالم، في تصريحات لأون تايم سبورتس مساء الإثنين، إلى أن اللاعب لن يلحق بالمباراة الأولى أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري، قائلاً:" نتمنى إذا تأهلنا إلى النهائي أن يلحق بالنهائي".

وكان دونجا قد تلقى إشادة عقب مباراة السوبر الأفريقي التي توّج بها على حساب نظيره الأهلي.

وأشار سالم في سياق آخر بالمداخلة ذاتها إلى احتمالية وضع شعار "أكبر قلعة رياضية في مصر" على قمصان الإحماء بالسوبر المصري.

وأتم المتحدث باسم نادي الزمالك تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك بعض القنوات لا تتحدث سوى عن لاعب الفريق أحمد سيد "زيزو".

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