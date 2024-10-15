"سنحرك الشكوى خلال أيام".. أحمد سالم يُفجر مفاجأة بخصوص أزمة الزمالك وأرون بوبيندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك عن مفاجأة في ملف أزمة المهاجم الجابوني أرون وبيندزا.

وقال سالم، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس مساء الإثنين: "سنحرك شكوى لفيفا خلال أيام بخصوص أرون بوبيندزا بعدما نستكمل الملف القانوني"، في وقت كانت تقارير صحفية قد أشارت لتقدمه بشكوى بالفعل.

وكان المتحدث باسم نادي الزمالك قد أوضح خلال تصريحات سابقة عبر قناة إم بي سي مصر 2 سبب التأخر في الشكوى بقوله: "عدم وصول اللاعب إلى مصر لم يكن كافيًا لدينا لنُقدم شكوى ضده لدى فيفا هذا كان رأي الفريق القانوني بالنادي".

يذكر أن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد كشف في وقت سابق عن كواليس المفاوضات مع المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا وخطوتهم المقبلة وسبب صمت مسؤوليه بعد إعلان نادي رابيد بوخاريست الروماني ضم اللاعب، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

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