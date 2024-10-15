الامارات | الشارقة يطلب تأمين صدارة «كأس اليد» أمام شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب فريق الشارقة (حامل اللقب)، تأكيد صدارته الترتيب العام في مسابقة كأس الإمارات لكرة اليد، حين يحل ضيفاً على فريق شباب الأهلي في السابعة مساءً، ضمن الجولة الرابعة، التي تشهد في التوقيت ذاته لقاء الوصل وضيفه النصر، ومليحة ودبا الحصن في خورفكان.

ويمثل لقاء الشارقة وشباب الأهلي، قمة متجددة تجمع الفريقين الأكثر هيمنةً على الألقاب في المواسم الماضية، إذ يدخل «الملك» مباراته بالعلامة الكاملة (تسع نقاط) من ثلاثة انتصارات، جاء آخرها على حساب ملاحقه مليحة (34-24).

ويسعى الشارقة إلى تأمين الصدارة، كونه سيخضع وفق نظام البطولة المقتصرة المشاركة فيها على سبعة أندية، للراحة الإجبارية في الجولة الختامية المقررة في 26 أكتوبر الجاري.

وعلى الطرف الآخر، يدرك شباب الأهلي الذي خضع للراحة الإجبارية في الجولة الافتتاحية، أهمية الفوز والارتقاء إلى النقطة التاسعة التي تقربه خطوة نحو اللقب، وانتظار ما ستؤول إليه نتيجة مباراتهم أمام مليحة في الجولة الختامية، خصوصاً أن مليحة (سبع نقاط) يدخل مباراته في هذه الجولة، وعينه على تعثر الشارقة الذي يضمن لمليحة في حال فوزه على دبا الحصن، الارتقاء إلى النقطة العاشرة، والدخول مجدداً في شراكة مع الشارقة على مركز الصدارة من ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة لكل منهما.

وتصطدم مساعي مليحة، بطموحات مشروعة لدبا الحصن صاحب رصيد الأربع نقاط، والمتسلح بمعنويات انتصاره الأول الذي جاء على حساب الوحدة بنتيجة عريضة (27-19).

وفي لقاء الجارين، يطلب النصر (الرابع بخمس نقاط)، انتصاره الثاني الذي يقربه خطوة من كوكبة الصدارة، فيما يسعى الوصل (نقطتين)، استثمار حصوله على الراحة الإجبارية في الجولة الماضية، وتحقيق فوزه الأول الذي يتيح له خطف ثلاث نقاط، والتخلي عن المركز السابع والأخير، خصوصاً أن الوحدة صاحب رصيد الثلاث نقاط والمركز السادس، يخضع بدوره في هذه الجولة للراحة الإجبارية.