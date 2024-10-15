الامارات | الدوخي: «الدراجات» يسعى لموسم مختلف في دوري المضمار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام لاتحاد الدراجات، الدكتور ياسر الدوخي، إن مجلس الإدارة يرغب في تقديم دوري مختلف في فئة المضمار الذي تقام فعالياته على مضمار زايد الدولي للدراجات في الشارقة، بهدف تكوين قاعدة كبيرة من اللاعبين بالمنتخبات الوطنية، وتشجيع الأندية على المشاركة في البطولة.

وقال الدوخي لـ«الإمارات اليوم»: «نبحث دائماً في كل موسم، عن مشاركة متميزة في البطولات المحلية، وكانت البداية رائعة بوجود أكثر من 150 دراجاً في سباقات الأشبال والناشئين للطريق، ونريد زيادة العدد في الجولات المقبلة». وأضاف: «يستعد المنتخب للمشاركة في البطولة العربية للمضمار التي تقام سنوياً في مضمار استاد القاهرة في مصر، ونسعى خلالها للمشاركة بعدد مميز لتكوين قاعدة كبيرة من الدراجين». وشهدت انطلاقة دوري المضمار، تصدر دراجي شباب الأهلي منافسات المطاردة الفردية للكبار، كما تفوق النصر بفئة المطاردة الفردية للشباب، وتقدم الشارقة الركب في سباقي الإقصاء للكبار والشباب، في وقت كشفت الجولة الأولى من الدوري عن اسم جديد في سباقات المضمار هو يوسف عبدالله مير، من نادي النصر، الذي تصدر سباق المطاردة الفردية للشباب.