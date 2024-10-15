الامارات | فريق الإمارات يستعد لتصحيح مساره اعتباراً من الجولة الثالثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد فريق الإمارات لتصحيح مساره في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، اعتباراً من الجولة الثالثة التي سيواجه فيها فريق غلف إف سي الأحد المقبل، وذلك بعد خوضه مباراة ودية فاز فيها على نادي الجزيرة الحمراء (3-صفر)، والتعاقد أيضاً مع اللاعب البرازيلي دارليسون رودريغيز.

وحرص الجهاز الفني لفريق الإمارات في المباراة التي أقيمت على ملعبه بقيادة المدرب الجديد المصري طارق السيد، على الوقوف على آخر تطورات الفريق خصوصاً بعد البداية المتعثرة للفريق، وتذيله جدول ترتيب دوري الهواة لأول مرة عقب تعرضه لخسارتين متتاليتين.

من جانب آخر، تعاقدت شركة كرة القدم بنادي الإمارات، مع اللاعب البرازيلي دارليسون رودريغيز، كلاعب مقيم قادماً من نادي أولويز ريدي البوليفي، ويبلغ المهاجم من العمر 20 عاماً، وتم قيده رسمياً في الفريق استعداداً للمباراة المقبلة.