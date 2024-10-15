الامارات | بني ياس يواجه «النصر» في ذهاب نهائي كأس الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل بني ياس نظيره النصر في السابعة من مساء اليوم، في ذهاب الدور النهائي لمسابقة كأس الاتحاد للكرة الطائرة للرجال، على أن تقام مباراة الإياب الجمعة المقبل، بصالة آل مكتوم في دبي.

وتقضي لوائح البطولة بإقامة مباراة فاصلة على ملعب مُحايد يوم 22 أكتوبر الجاري، في حال تبادل الفريقين الفوز ذهاباً وإياباً.

وكان النصر قد تأهل للمباراة النهائية بفوزه الصعب على الوصل 3-1 في الدور نصف النهائي، في حين بلغ بني ياس المباراة النهائية بعد فوزه على حتا بالنتيجة ذاتها.

ولم ينجح بني ياس في الفوز بالبطولة منذ موسم 2016-2017، رغم أنه سبق له التتويج بها ثلاث مرات، في حين ظفر النصر باللقب سبع مرات في مواسم 2001-2002، 2002-2003، 2005-2006، 2006-2007، 2018-2019، 2019-2020، 2021-2022.

من جهة أخرى، أعلن بني ياس تنظيم بطولة دولية خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة المنتخب الوطني، وبني ياس، الجزيرة (بطل الدوري الموسم الماضي)، والهلال (بطل الدوري السعودي)، والأهلي المصري (بطل الدوري المصري وإفريقيا)، إذ من المقرر أن تقام مباراة الافتتاح بين المنتخب والجزيرة.