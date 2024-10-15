رئيس الإسماعيلي: الجانب القطري يتحمل تكاليف معسكر الفريق وأغلقنا قضايا فيفا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن عدة أمور تخص قلعة الدراويش، موضحا تفاصيل معسكر الفريق في قطر.

وقال أبو الحسن في تصريحات تلفزيونية: " الإسماعيلي لن يتحمل تكاليف معسكر قطر بل سيتحمل الأستاذ خالد السويدي رئيس مجلس إدارة بنك الطاقة السويدي تكاليف تذاكر السفر بالإضافة إلى استخراج الاتحاد القطري لكرة القدم للتأشيرات الخاصة بالبعثة بجانب تحمل وزارة الرياضة القطرية الإقامة وملاعب التدريبات والتنقلات الداخلية".

وتابع: "كابتن حمد إبراهيم طلب إقامة معسكر لإعداد الفريق بالشكل المثالي والهدف من المعسكر هو مساعدة الفريق على تخطي حالة الحزن التي سيطرت عليه بعد رحيل الكابتن إيهاب جلال والبعثة تطير إلى قطر في التاسعة صباح الأربعاء".

وعن التحديات التي تواجه النادي أكد: "النادي اصطدم بعدد 12 قضية في فيفا بقيمة 6 ملايين و800 ألف دولار لكننا تمكنا من إغلاق 8 قضايا منذ يناير الماضي حتى الآن بالإضافة إلى التصالح في قضيتين يتم سدادهما بشكل جزئي ويتبقى فقط قضيتين لم يصدر فيهما حكم نهائي".

وأوضح: "قرار إيقاف القيد ليس له علاقة بأي مستحقات مالية متأخرة بينما هو عقوبة تقديرية من فيفا بسبب خرق النادي للأمور التعاقدية خلال السنوات الماضية".

وشدد: "ننتظر قرار من فيفا برفع العقوبة عن النادي في أي وقت خاصة أننا في مناقشات مع مسئولي الاتحاد الدولي لتوضيح أن المجلس الحالي غير مسئول عن الأزمات التعاقدية السابقة".

وأشار: "الإسماعيلي تعاقد مع 3 لاعبين أفارقة مميزين للغاية بالإضافة إلى 4 لاعبين مصريين ونتمكن من قيدهم قبل نهاية شهر أكتوبر حال رفع فيفا العقوبة المفروضة على النادي".

وأوضح: "الفريق استعاد خدمات إريك تراروي بالإضافة إلى عودة هشام محمد من الإصابة ولم نتناقش حول عودة حمدي النقاز مرة أخرى للنادي".

وأكد: "حمدي النقاز خارج حساباتنا حاليا لأنه موقوف من اللعب بسبب أزمته مع نادي الزمالك".

وأتم: "اعتذرت عن عدم حضور اجتماع مجلس الإدارة اليوم بسبب عقد جلسة مع جمال علام رئس اتحاد الكرة ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم لحل أزمة مستحقات ناديه في صفقة إبراهيم حسن وبأمر الله سيتم حل تلك الأزمة قريبا وسيتمكن الإسماعيلي من استخراج رخصة المشاركة الخاصة به".