معسكر منتخب الشباب يدخل مرحلة الانتقاء.. وميكالي يستكشف الصفات الارادية للاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - بعد اسبوع من المحاضرات المكثفة والتدريبات الجادة يدخل معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم مرحلة الانتقاء والفرز بحثا عن اختيار أفضل المواهب لبدء مرحلة تدشين وبناء جيل شبابي واعد لكرة القدم المصرية .

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ويؤدي لاعبو منتخب الشباب تدريبات صباحية ومسائية فى معسكرهم المغلق بمدينة أكتوبر فى أول ظهور للبرازيلى ميكالى بعد ولايته المهمة الفنية بشكل رسمي استعدادا لخوض منافسات التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لمونديال الشباب فى تشيلي .

وقد شهدت تدريبات اليوم ارتفاع فى حرارة المنافسة بين اللاعبين بعضهم البعض بحثا عن الفوز بثقة المدرب البرازيلى للانضمام إلى القوام الأساسي للمنتخب المقرر أن يستقر عليه ميكالى على خلفية ما شاهده من اللاعبين عمليا فى المعسكر الجاري.

ووضح من خلال التدريبات أن ميكالى وضع مجموعة من المعايير العادلة من أبرزها الصفات الارادية للاعبين للمثال الا الحصر : الروح القتالية والمهارات الفردية والقدرة على تنفيذ أفكاره ومنهجه وأساليبه وطرق اللعب الخاصة به ، وجاء ذلك بعدما حرص ميكالى على استدعاء كافة اللاعبين المحليين والمحترفين ومنحهم الفرصة كاملة لاستخراج امكاناتهم وقدراتهم قبل الحكم على مستواهم .