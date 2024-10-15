"إيقاف جديد منتظر".. متحدث الزمالك يكشف تطورات قضايا النادي بفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف المتحدث باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، عن عقوبة إيقاف جديدة منتظرة للزمالك.

وأوضح سالم، في تصريحات لأون تايم سبورتس 2 مساء الإثنين: "بعد أزمة أتشيمبونج هناك قضية المدرب جايمي باتشيكو والعقوبة ستكون تخص القيد حتى يتم السداد".

وأشار المتحدث باسم نادي الزمالك إلى الحكم حال تأييده لباتشيكو سيكون 500 ألف دولار هي المستحقات التي لم يتلقاها عن فترة عمله".

وكان أحمد المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أكد في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن إيقاف القيد أمر متوقع لكن لم يتم إخطار النادي بشكل رسمي حتى الآن، مشيراً، إلى أنه سوف يتم سداد المبلغ خلال الأيام المقبلة من أجل إنهاء الأمور دون الدخول في أزمات جديدة.

وكان أتشيمونج قد شارك بقميص الزمالك في 6 مباريات سجل خلالها هدفين خلال موسم 17/18 بعدما انضم لصفوف الزمالك قدمًا من الداخلية.

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