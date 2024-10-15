"اللاعب ضحية".. محامي إمام عاشور يكشف آخر تطورات قضية اللاعب مع فرد الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

كشف محمد عثمان، محامي إمام عاشور لاعب الأهلي حقيقة منع موكله من السفر مع بعثة فريقه المتوجهة إلى الإمارات؛ للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وقال محمد عثمان، محامي إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "حارس الأهلي" مع الإعلامي أحمد شوبير، إن إمام عاشور ليس ممنوعًا من السفر: "لا حقيقة في هذا وده كلام غير صحيح وإمام لا يوجد له منع قانوني لسفرة وبالتالي إمام متواجد مع الفريق في السوبر المصري".

وأضاف محامي إمام عاشور :" إدارة النادي الأهلي كلفتني بالقاضية واطلعت عليها واكتشفت إمام عاشور ضحية في هذه المسألة والوقوف جانبه ده دعم و واجب والتفاصيل دي شافتها المحكمة ومنتظرين الحكم يوم السبت القادم 19 أكتوبر الجاري".

وأتم عثمان تصريحاته بالتنويه إلى أنه تم التطاول من فرض الأمن ومحاميه على إمام عاشور بعد الجلسة بالكلام وتناوله هو واسرته بخدش سمعة عائلته: "قدمنا بلاغ فيهم وفي نقابة المحامين، وعندنا قضاء عادل ومحترم و خلينا ننتظر ونشوف".