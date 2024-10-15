فوز فرنسا وتأهل الجزائر.. نتائج مباريات دوري الأمم الأوروبية والإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد أمس الاثنين الموافق 14 أكتوبر، العديد من المواجهات القوية المليئة بالندية والأهداف، ضمن مواجهات دوري الأمم الأوروبية وكأس الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب فرنسا على نظيره بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية، بينما تأهل الجزائر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على توجو.

نتائج مباريات دوري الأمم الأوروبية

أذربيجان ضد سلوفاكيا - (1-3)

جورجيا ضد ألبانيا - 7 مساء - (0-1)

فرنسا ضد بلجيكا - 9.45 مساء - (2-1)

إستونيا ضد السويد - 9.45 مساء - (0-3)

إيطاليا ضد الكيان الصهيوني - (4-1)

البوسنة ضد المجر - 9.45 مساء - (0-2)

ألمانيا ضد هولندا - 9.45 مساء - (1-0)

أيسلندا ضد تركيا - 9.45 مساء - (2-4)

أوكرانيا ضد جمهورية التشيك - (1-1)

ويلز ضد مونتينيجرو - 9.45 مساء - (1-0)

نتائج مباريات كأس الأمم الإفريقية

كينيا ضد الكاميرون - (0-1)

جامبيا ضد مدغشقر - (1-0)

توجو ضد الجزائر - (0-1)

غينيا الاستوائية ضد ليبيريا - (2-1)

ناميبيا ضد زيمبابوي - (1-3)

إسواتيني ضد موزمبيق - (0-3)

نتائج مباريات دوري المحترفين المصري

أسوان ضد كهرباء إسماعيلية - (0-0)

ديروط ضد الترسانة - (1-1)

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات - (1-1)

المنصورة ضد السكة الحديد - (0-1)

وادي دجلة ضد لافيينا - (0-0)

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