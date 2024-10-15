"يترأسه الخطيب".. مصدر يوضح لمصراوي سبب اجتماع مجلس إدارة الأهلي يوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر إن مجلس إدارة النادي الأهلي سيعقد اجتماعاً يوم غد الثلاثاء برئاسة محمود الخطيب؛ لحسم العديد من الملفات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن الاجتماع يأتي لمناقشة العديد من البنود أهمها تحديد موعد الجمعية العمومية العادية السنوية والتي ستكون على الأرجح يومي ٢٨ و٢٩ نوفمبر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن المجلس سيحسم أيضًا فتح باب الترشح على منصب نائب رئيس النادي الذي بات شاغرًا بوفاة العامري فاروق، كما سيعتمد المجلس ميزانيات شركاته الثلاث والتشكيل الجديد الكامل لهم.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي سيعتمد توصيات لجنة التخطيط لكرة القدم.

اقرأ أيضًا:

"مباراة بقيادة رونالدو وقصة شعر إمام ورحيل صفقة جديدة".. شائعات لاحقت الأهلي الساعات الماضية

بعد مغادرتها مصر.. 25 صورة للاعبة السورية إيمان علي بقمصان الأندية العالمية من بينها الأهلي