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"يترأسه الخطيب".. مصدر يوضح لمصراوي سبب اجتماع مجلس إدارة الأهلي يوم الثلاثاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر إن مجلس إدارة النادي الأهلي سيعقد اجتماعاً يوم غد الثلاثاء برئاسة محمود الخطيب؛ لحسم العديد من الملفات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن الاجتماع يأتي لمناقشة العديد من البنود أهمها تحديد موعد الجمعية العمومية العادية السنوية والتي ستكون على الأرجح يومي ٢٨ و٢٩ نوفمبر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن المجلس سيحسم أيضًا فتح باب الترشح على منصب نائب رئيس النادي الذي بات شاغرًا بوفاة العامري فاروق، كما سيعتمد المجلس ميزانيات شركاته الثلاث والتشكيل الجديد الكامل لهم.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي سيعتمد توصيات لجنة التخطيط لكرة القدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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