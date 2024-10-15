موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف محمد:

يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب موريتانيا غداً، في إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الشيخ وليد بيديا"، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي خصصت قناة "بي إن سبورتس 3"، لنقل المباراة.

وكان المنتخب المصري، تمكن من تحقيق الفوز على حساب المنتخب الموريتاني، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات.

اقرأ أيضًا:

"بالعلامة كاملة".. يد الزمالك تُنهي دور المجموعات بأفريقيا بالفوز على المنتدى المغربي

بعد إثارة الجدل بالحمل.. طفلة أولمبياد باريس 2024 تصل إلى الحياة (صور)