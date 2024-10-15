"بالعلامة كاملة".. يد الزمالك تُنهي دور المجموعات بأفريقيا بالفوز على المنتدى المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أنهى فريق الزمالك لكرة اليد مشواره بالنسخة الجارية من دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد بالفوز على نظيره المنتدى المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين بنتيجة 32-21 .

الزمالك كان قد أنهى الشوط الأول من اللقاء بالتقدم بنتيجة 18-11 قبل أن يفوز بنتيجة 21-32.

وتُقام النسخة الجارية من بطولة إفريقيا لكرة اليد بدولة المغرب خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى على نظيره الإثيوبي كيركوس بنتيجة 50-16، قبل أن يكرر الفوز في الجولة الثانية على نظيره الكايروني فريند شيب بنتيجة 30-14.

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