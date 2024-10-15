موعد مغادرة الأهلي إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

حدد مسئولو النادي الأهلي، لكرة القدم يوم 17 أكتوبر الجاري، موعداً للسفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر الجاري.

وقام محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، بمتابعة وانهاء كافة الترتيبات الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن يستهل الفريق أولي مبارياته بمواجهة سيراميكا كيلوباترا، يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.

ويسافر الأهلي في السادسة والنصف مساء الخميس إلى الإمارات، بعد خوض مران صباحي على ملعب مختار التتش، وبعدها يتناول اللاعبون وجبة الغداء ويستقلون الحافلة إلى مطار القاهرة ومنه إلى الإمارات.

ويلعب الأهلي مباريات كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري المصري في النسخة الماضية، بينما يلعب سيراميكا باعتباره بطل كأس الرابطة المصرية المحترفة.