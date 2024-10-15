ميتشو: شيكابالا أسطورة الكرة المصرية وزيزو يعشق الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال الصربي ميلوتان ميتشو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إن محمود شيكابالا قائد القلعة البيضاء أسطورة الكرة المصرية مؤكداً أن زيزو يعشق نادي الزمالك.

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اضاف ميتشو خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:" خلال تواجدي في الزمالك لمست حب اللاعبين لبعضهم واحترامهم للجمهور وكان هذا أكثر ما يميز هوية الزمالك".

تابع:" شيكابالا هو ابن الزمالك واصبح جزء من عائلة القلعة البيضاء وصفاته الإنسانية جعلته اسطورة للنادي وكرة القدم المصرية واسأل الله العلي القدير أن يباركه ويمنحه الصحة والعافية ويستمر طويلا في الملاعب ليؤكد ان الاساطير يتواجدون في اللحظات الحاسمة ".

تابع:" احيي زيزو هو شخص مميز ويحب الزمالك وانا دربته وأعلم ذلك جيداً".