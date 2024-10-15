الأهلي يفتح باب التسجيل لوسائل الإعلام والصحفيين لحضور مباراة العين الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن فتح باب التسجيل للسادة الصحفيين والمصورين. ممثلي وسائل ‏الإعلام، لتغطية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر لها يوم 29 ‏أكتوبر الجاري، في بطولة كأس الإنتركونتننتال، بداية من اليوم الإثنين، ‏وتستمر عملية التسجيل حتى يوم 20 أكتوبر الجاري.

وحدد الأهلي رابط تسجيل خاص بالموافقات على الموقع الرسمي للأحمر.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

وأدى الفريق تدريبات متنوعة بالكرة، وحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية، وتوجيه تعليمات خاصة للاعبين.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية