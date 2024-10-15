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عدلي القيعي يرحل رسميًا عن شركة الكرة وشخصية اقتصادية لرئاسة الشركة

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، رحل عن منصبه وتقدم باستقالته في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

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وكان "+90"، انفرد في 7 أكتوبر الجاري، برحيل عدلي القيعي عن منصبه كرئيس لشركة الكرة، وإجراء تغييرات جذرية داخل الشركة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "قد يكون رئيس الشركة من خارج الوسط الرياضي، وسيكون عنصر اقتصادي نظرًا لدور الشركة، ورؤية المجلس عدم الحاجة لعنصر كروي".

وأضاف أمير هشام: "خالد عبدالقادر عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي، رحل عن منصبه لظروف خاصة وعمل خاص به".

وقال: "أحمد حسام عوض عضو الشركة كان قريب من الرحيل لانتخابات اتحاد الكرة، ولكن الأمور تغيرت في الوقت الحالي، وقد يستمر في منصبه".

واختتم أمير هشام: "ما يخص أمير توفيق المدير التنفيذي، لم يتم اتخاذ قرار بشأنه اليوم عقب الجمعية العمومية، وقد يتم حسم موقفه غدٍ عقب اجتماع الإدارة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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