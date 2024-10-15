خالد جاد الله: منتخب مصر قادر على تحقيق نتيجة جيدة أمام موريتانيا.. وهؤلاء الأقرب للمباراة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جادالله نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن اللعب على النجيل الصناعي مختلف في سرعة الكرة والتمريرات، كما أن اللاعبين تواجه شبح الإصابة في الركبة، وملعب مواجهة موريتانيا "ضيق" ومساحته ليست مثل استاد القاهرة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "نتمنى الخروج بنتيجة جيدة سواء بالفوز أو بنقطة التعادل على الأقل، ومنتخب موريتانيا سيكون أفضل في التمرير لانه يحفظ الملعب جيدًا، وسيكون أفضل في الالتحام والسرعة والكرات العالية والركلات الثابتة، ولديهم طموح كبير لتحقيق نتيجة جيدة أمام جماهيرهم الكبيرة التي ستحضر اللقاء".

وأضاف: "بالتأكيد الأقرب لقيادة الدفاع محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة، وطالما شارك عبدالمنعم في المران الأخير سوف يلعب أساسيًا، وهو يحتاج للمشاركة مع المنتخب في ظل عدم المشاركة مع نيس الفرنسي مؤخرًا".

وواصل: "كان ينقصنا في اللقاء السابق لاعب جيد في وسط الملعب يربط بين الخطوط، صلاح وزيزو ومرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد يحتاجون للاعب قادر على إيصال الكرة والتمرير في المناطق الهجومية، واتمنى ناصر ماهر يشارك في المباراة، بجوار ثنائي ارتكاز حمدي فتحي ومروان عطية، والثلاثي الهجومي زيزو ومرموش وتريزيجيه".

وأكمل: "لابد من وجود حلول لدى المدير الفني للتغلب على أي فريق يلعب بشكل دفاعي، وشاهدت لقاء المغرب أمام إفريقيا الوسطى وأعجبني ما فعله المدرب المغربي الذي تغلب على التكتل الدفاعي بشكل مميز وفازوا بنتيجة كبيرة".

وأتم: "اتوقع الخروج بنتيجة جيدة في لقاء مصر أمام موريتانيا، أما التعادل 1-1، أو الفوز 2-1".