مصطفي شوبير يهنيء زميله السابق علي لطفي بمناسبة عيد ميلاده الـ 35 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

حرص اللاعب مصطفى شوبير، حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، التهنئة لزميله السابق علي لطفي حارس نادي زد، بمناسبة عيد ميلاده الـ 35 عاماً.

وكتب مصطفى شوبير، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام" قائلاً:، كل سنه وانت طيب يا اخويا الكبير".

وبجانبه لعب على لطفي مباراة وحيدة مع منتخب مصر وكانت في 8 يونيو 2016 بينما شارك مع النادي الأهلي في 43 مباراة في جميع بطولاته، وتلقت شباكه فيها 27 هدف وخرج بشباكه نظيفة في 25 مباراة، ثم توج مع الأهلي بثلاثة بطولات للدوري الممتاز وبطولتين بدوري الأبطال و السوبر الأفريقي ثم حصل على برونزية كأس العالم للأندية مرتين