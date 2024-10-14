"كولر طلب مغادرته المران".. صدمة للأهلي في السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعرض فريق الأهلي لصدمة خلال تحضيراته بمقره في الجزيرة قبل السفر إلى الإمارات؛ حيث بطولة السوبر المصري.

وشهدت تدريبات الأهلي مساء اليوم إصابة محترفه المغربي أشرف داري في قدمه؛ إذ أشار أحد الحضور بالمران لمراسل الخليج 365 اليوم الإثنين، إلى أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر طلب مغادرة اللاعب للمران؛ خشية تفاقمها.

وأوضح مصدر بالنادي الأهلي أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية قبل أن يخضع يوم غد الثلاثاء لفحص طبي.

ومن المقرر أن يغادر الأهلي إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري؛ تحضيراً للبطولة.

وسيقص الأهلي شريط مواجهاته بالبطولة بلقاء سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، يوم 20 أكتوبر الجاري.

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