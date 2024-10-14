بعد إثارة الجدل بالحمل.. طفلة أولمبياد باريس 2024 تصل إلى الحياة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت أولمبياد باريس 2024 العديد من اللقطات والمواقف الإنسانية والمثيرة للجدل، لكن أبرزها عندما شاركت لاعبة في المنافسات وهي تحمل طفلا في شهرها السابع.

هذه اللاعبة هي المصرية ندى حافظ التي وضعت مولودها اليوم الاثنين، والذي تم إطلاق عليها اسم "زينة".

بدأت القصة عندما فازت ندى حافظ على نظيرتها الأمريكية المصنفة رقم 7 على العالم بنتيجة 15-13 في دور الـ32، ثم الخسارة في ثمن النهائي أمام لاعبة كوريا الجنوبية.

وبعد خسارتها فجرت المصرية مفاجأة مدوية آثارت جدلا واسعا في أولمبياد باريس، حيث كشفت ندى إنها شاركت في منافسات سلاح السابر وهي تحمل طفلا في شهرها السابع.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام": "بطلة أوليمبية حامل في الشهر السابع، ما ظهر لكم كاثنين من اللاعبين على منصة اللعب، كانا في الواقع ثلاثة، كنت أنا ومنافستي وطفلي الصغير الذي لم يولد بعد".

وتابعت: "لقد واجهت أنا وطفلي قدرا لا بأس به من التحديات، سواء كانت جسدية أو عاطفية".

وأضافت: "فترة الحمل صعبة في حد ذاتها، لكن الاضطرار إلى القتال من أجل الحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من شاق، ولكنه يستحق ذلك".

واختتمت: "أكتب هذا المنشور لأقول إن الفخر يملأ كياني لتأمين مكاني في دور الـ16!".

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