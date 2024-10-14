لاعب كرة يد سابق.. أبرز المعلومات عن حسين لبيب في عيد ميلاده الـ 69



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

احتفل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حسين لبيب، بعيد ميلاده ال69 عاماً اليوم الاثنين.

وسبق أن لعب حسين لبيب في القلعة البيضاء، وبدأ مشواره مع فرق الناشئين والشباب لكرة اليد حتى أصبح ضمن الفريق الأول بالنادي ومنتخب مصر.

واعتزل حسين لبيب واتجه للعمل الإداري، وتولي عدد من المناصب أبرزها عضوية المجلس القومي للرياضة، وأمين صندوق اتحاد كرة اليد، وعضو لجنة التسويق بالاتحاد الأفريقي، ومدير كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر بشهر يناير الماضي 2021.

ويتولى حاليًا حسين لبيب رئاسة مجلس إدارة نادى الزمالك، والذى يضم كلاً من، هشام نصر نائبًا وحسام المندوه أمين صندوق، وأعضاء المجلس أحمد سليمان وهانى برزى وحسين السيد وعمرو أدهم، بالإضافة إلى محمد طارق وهانى شكرى ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامى نصوحي