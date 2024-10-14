"على غرار عضو مجلس الإدارة".. لقطة طريفة لحارسة مرمى الزمالك في مباراة زد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعادت حارسة مرمى الزمالك، نورا مندور، مشهد سبق وظهر به عضو مجلس إدارة ناديها الحالي حسين السيد حين كان حارسًا للزمالك في نسخة عام 1993 من دوري أبطال أفريقيا.

نورا مندور ظهرت في لقطة لطيفة خلال مباراة زد وهو تمسك بالكرة وتحتضنها قبل أن تسقط من يدها وتمر بجانب المرمى لتقرر أن تُعيد الكرة مرة أخرى إلى الملعب لتُستكمل اللعب ولكن أوقفها الحكم بعد اعتراضات من الجهاز الفني لنادي زد.

وهو ما أعاد للأذهان اللقطة التي أخطأ بها حسين السيد الإمساك بالكرة لتسكن شباك الزمالك ثم يقرر إعادة الكرة مرة أخرى إلى الملعب واستكمال اللعب.

وفاز الزمالك على حساب مضيفه زد بنتيجة (3-0) خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق ن مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري للسيدات.

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