على أنغام الناس الحلوة.. زوجة أشرف داري تنشر صورة زيارتها للأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

زارت زوجة المدافع المغربي ولاعب النادي الأهلي، أشرف داري، منطقة الأهرامات اليوم الاثنين.

وبعد زيارة الأهرامات، نشرت زوجة أشرف داري صورة لها مع شقيقتها، ووضعت أغنية الفنان حمادة هلال "الناس الحلوة".

الجدير بالذكر أن أشرف داري انضم إلى النادي الأهلي في بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من ستاد بريست الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 1.80 مليون يورو.

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