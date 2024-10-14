"كان بيقولي أنت زي أبويا".. القصة الكاملة لأزمة مجدي عبد الغني ومحمود كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف محمد:

رد مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو اتحاد كرة القدم المصري السابق أيضاً، على الاتهامات التي توجه له من قبل محمود عبد المنعم كهربا، بخصوص أزمة تمديد عقده مع نادي الزمالك.

وكان محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق، ظهر في أكثر من لقاء تليفزيوني وأكد أنه تعرض للظلم من قبل اتحاد الكرة وأن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق، سبب في أزمته مع نادي الزمالك، بسبب مشاركة في توثيق عقده مع الزمالك، على الرغم من مرور سنتين على المدة القانونية الخاصة به.

وعلق عبد الغني على تصريحات سابقة لكهربا، قائلاً: "أيه اللي يخليني أخش طرف بين كهربا ونادي الزمالك أو كهربا والنادي الأهلي، أنا كنت مسؤولاً عن شؤون اللاعبين".

وأضاف: "كهربا أكد أنه وقع على عقد مع نادي الزمالك، ليس لي علاقة كونه مضى على بياض، العقد جاء إلى اتحاد الكرة مكتمل البيانات بشكل طبيعي وعقده كان ضمن 25 أو 30 عقدًا من عقود لاعبي نادي الزمالك، كان يناديني يقولي أبويا".

وتابع: "توقيع كهربا على العقد كان سيلماً، اتهمني هذا الاتهام من أجل تبرير موقفه لم أظلم كهربا في أزمة توثيق عقده مع الزمالك، كنت أقوم بعملي فقط".

وتعود أزمة محمود عبد المنعم كهربا، إلى يوليو عام 2019، حينما قام اللاعب بفسخ عقده مع نادي من طرف واحد مع النادي الزمالك، ويتجه إلى الاحتراف في ديبورتيفو أفيش البرتغالي، مشيراً أن عقده مع الفريق الأبيض في ذلك الوقت غير موثق.

وعقب فسخ اللاعب العقد من طرف واحد، اتخذ نادي الزمالك الإجراءات القانونية الخاصة به، وقام بتقديم شكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعد مجدي عبد الغني طرفًا أساسيًا في القضية، لكونه عضو اتحاد الكرة المصري في ذلك الوقت بجانب أنه المسؤول عن لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري آنذاك، وأكد عبدالغني أن عقد كهربا قد وثق بشكل رسمي قبل الموعد النهائي للقيد، لتبدأ أزمة كهربا وعبد الغني من هنا.

وخرج كهربا في أكثر من لقاء تليفزيوني يؤكد أن عبد الغني، حيث ظهر في برنامج أسرار يوم 23 مارس 2024، وقال: "خلال تواجدي في نادي الزمالك قمت بتمديد عقدي لمدة موسم قبل الخروج إعارة إلى اتحاد جدة السعودي، ومضيت العقد على بياض، ثقة مني وحب في نادي الزمالك، ولكنهم استغلوا هذا الأمر وقاموا بتوثيق العقد بعد عامين، وهذا أمر غير قانوني، لأنه بعد 30 يوم تنتهي المدة القانونية لتوثيق العقود".

وعقب فسخ اللاعب العقد من طرف واحد، اتخذ نادي الزمالك الإجراءات القانونية الخاصة به، وقام بتقديم شكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكي يضمن حقوقه.

ويعد مجدي عبد الغني طرف أساسي في القضية، لكونه عضو اتحاد الكرة المصري في ذلك الوقت بجانب أنه المسؤول عن لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري آنذاك، وأكد عبدالغني أن عقد كهربا قد وثق بشكل رسمي قبل الموعد النهائي للقيد، لتبدأ أزمة كهربا وعبد الغني من هنا.

وخرج كهربا في أكثر من لقاء تليفزيوني يؤكد أن عبد الغني قام بتزوير عقده مع نادي الزمالك، حيث ظهر في برنامج أسرار يوم 23 مارس 2024، وقال: "خلال تواجدي في نادي الزمالك قمت بتمديد عقدي لمدة موسم قبل الخروج إعارة إلى اتحاد جدة السعودي، ومضيت العقد على بياض، ثقة مني وحب في نادي الزمالك، ولكنهم استغلوا هذا الأمر، وقاموا بتوثيق العقد بعد عامين، وهذا أمر غير قانوني، لأنه بعد 30 يوم تنتهي المدة القانونية لتوثيق العقود".

وقال كهربا: "مجدي عبد الغني كان مدير لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد في ذلك الوقت، لم يقم بمراجعة العقود للتأكد من صحتها، واكتفى بقول أن نادي الزمالك قم بدفع رسوم تمديد عقد كهربا ومعه مجموعة من اللاعبين الجدد بالفريق".

وأكمل: "الزمالك قام بوضع 4 سنين في عقدي، على الرغم من الاتفاق على التجديد لموسم واحد فقط، ويكون تمديد العقد في 2016 وليس 2018 كما حدث".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصدر حكم لصالح نادي الزمالك بتغريم اللاعب، غرامة مالية قدرها 2 مليون دولار بالإضافة لـ 5٪ فوائد.

وقام اللاعب بدفع مبلغ قدره 2 مليون و400 ألف دولار ، في مارس الماضي، الغرامة التي تم توقيعها عليه، بسبب فسخ العقد من جانب واحد، في مارس الماضي.

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