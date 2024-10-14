مشاركة معلول.. 15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا للسوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

وأدى الفريق تدريبات متنوعة بالكرة، وحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية، وتوجيه تعليمات خاصة للاعبين.

وعقد المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، جلسة مع اللاعبين قبل التدريبات من أجل الحديث عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.

وفي نفس المران، بدأ الظهير الأيسر التونسي، علي معلول، المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التأهيلي المحدد له بعد جراحة وتر أكيلس.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول يبدأ من اليوم الإثنين المرحلة الأخيرة من التأهيل وفق البرنامج المحدد له.

وأكد طبيب الفريق أن الحالة البدنية والطبية لمعلول مستقرة، وهناك تطور يتماشى مع البرنامج التأهيلي المحدد له.

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