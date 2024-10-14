شكرا لقرائتكم خبر عن الجدية والتركيز شعار مران الأهلى تحضيرا للسوبر المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

وسيطرت حالة من التركيز والجدية على لاعبي الأهلي خلال أداء مران اليوم الإثنين، من أجل الاستعداد بقوة للسوبر المصري وتصحيح المسار بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي.

وأدى الفريق تدريبات متنوعة بالكرة، وحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية، وتوجيه تعليمات خاصة للاعبين.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.

ناقش المدير الفني في اجتماع مصغر مع أعضاء الجهاز المعاون برنامج التدريب والتحضير لبطولة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالفريق قبل السفر إلى الإمارات.



ياسر



أكرم



الاهلي



الدبيس



السولية



إمام



حمزة



خالد



رضا وسمير



طاهر



عطية الله



كهربا ويوسف



كولر



مخلوف