شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر بطولتى العالم للبياثل والترياثل والبارا ليزر-رن ببورفؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات بطولة العالم للبياثل والترياثل للأصحاء والبارالمبيين، وبطولة العالم للبارا ليزر-رن واللتين استضافتهما ملاعب ببورفؤاد.

وحصد المنتخب المصري للخماسي الحديث 140 ميدالية متنوعة على مستوى الأصحاء والباراليمبيين بواقع 61 ذهبية، 52 فضية، 27 برونزية .

وانطلقت منافسات البطولة الأربعاء الماضي، بمنافسات بطولة العالم للبارا ليزر-رن، حيث توج ابطال مصر بـ 18 ميدالية متنوعة بواقع 9 ذهبيات، 6 فضيات، و3 برونزيات .

وعلى صعيد منافسات التتابع المختلط في بطولة العالم للبياثل والترياثل، في منافسات البياثل حقق ابطال مصر 7 ميداليات بواقع ذهبيتين، وثلاث فضيات وبرونزيتين .

وفي منافسات الترياقل فأحرز ابطال مصر 8 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات، 3 فضيات، وبرونزية واحدة .

أما على صعيد منافسات الفردي في بطولة العالم للبياثل والترياثل، في منافسات الترياثل حقق ابطال مصر 37 ميدالية بواقع 17 ذهبية، 11 فضية، 9 برونزيات.

وفي منافسات البياثل حصد ابطال مصر 38 ميدالية متنوعة، 12 ذهبية، 19 فضية، 7 برونزيات ،أما على صعيد منافسات الباراليمبيين في بطولة العالم للبياثل والترياثل، فحصد ابطال منتخبنا 17 ميدالية متنوعة ببطولة البارا ترياثل بواقع 9 ذهبيات، 5 فضيات، 3 برونزيات .

كما حصد أبطالنا الباراليمبيون 15 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات، 5 فضيات، وبرونزيتين .

وشهدت البطولة مشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة.