شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يبدأ تدريبات الكرة ضمن المرحلة الأخيرة ببرنامجه التأهيلي بالأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التأهيلي المحدد له بعد جراحة وتر أكيلس.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن معلول يبدأ من اليوم الإثنين المرحلة الأخيرة من التأهيل وفق البرنامج المحدد له.

وأوضح جاب الله أن معلول يقوم بتنفيذ تدريبات الجري وتدريبات أخرى سوف يتدرج في تنفيذها بشكل مختلف خلال الأيام القادمة، بالتنسيق مع الدكتور محمد النجار أخصائي التأهيل.

وأضاف طبيب الفريق أن الحالة البدنية والطبية لمعلول مستقرة، وهناك تطور يتماشى مع البرنامج التأهيلي المحدد له.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

وأدى الفريق تدريبات متنوعة بالكرة، وحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية، وتوجيه تعليمات خاصة للاعبين.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.

ناقش المدير الفني في اجتماع مصغر مع أعضاء الجهاز المعاون برنامج التدريب والتحضير لـ بطولة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالفريق قبل السفر إلى الإمارات.



معلول خلال الجري



معلول مع أكرم والسولية



معلول يؤدي تدريبات بالكرة