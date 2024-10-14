شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يتعادل سلبيًا مع لافيينا في دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مواجهة وادي دجلة مع لافيينا، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من دوري المحترفيـن.

بهذه النتيجة رفع فريق وادي دجلة رصيده إلى 4 نقاط، كما رفع فريق لافيينا رصيده إلى 4 نقاط.

كما خطف فريق ديروط تعادلا قاتلا أمام فريق الترسانة بهدف لمثله، جاء هدف الترسانة الوحيد عن طريق لاعبه خالد مسعد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتعادل كريم عصام لديروط في الدقائق الأخيرة، ليعود الشواكيش بنقطة من خارج الديار ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع ديروط رصيده إلى 4 نقاط.

واستعاد السكة الحديد توازنه بالفوز على المنصورة بهدف نظيف جاء عن طريق موسى أفريم، ليحصد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد السقوط أمام أسوان في الجولة الأولى، بينما ظل المنصورة بدون نقاط بعد الهزيمة الثانية على التوالي.

وتعادل فريق بترول أسيوط مع وي بهدف لمثله، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، تقدم محمد شاهين لفريق وي وتعادل أبو بكر فوزي للبترول، ليرفع وي رصيده لنقطتين، بينما حصد بترول أسيوط أول نقطة هذا الموسم بعد الهزيمة من سبورتنج في اول مباراة.

وحسم التعادل السلبي مواجهة أسوان مع كهرباء الإسماعيلية، ليرتفع رصيد أسوان إلى النقطة 4، بينما حصد كهرباء الإسماعيلية أول نقطة له هذا الموسم.