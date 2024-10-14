شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يلاقى الرشاد البرنوصى فى أولى ودياته بمعسكر المغرب غدا الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، الاتفاق مع مسئولي نادي الرشاد البرنوصي - أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري المغربي - على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت الرباط - الخامسة بتوقيت القاهرة - وذلك على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية.

جدير بالذكر أن تلك المباراة تعد هي المباراة الودية الأولى لفريق المصري ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريق بمعسكره التدريبي بالمملكة المغربية والذي بدأ أول من أمس السبت ويستمر حتى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

ويتابع علي ماهر اللاعبين الدوليين الذين غابوا عن انطلاق معسكر الفريق بسبب المباريات الدولية مع منتخباتهم، وفى مقدمتهم أحمد عيد ظهير أيمن الفريق وخالد الصبحي، اللذان يتواجدان مع المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وكذلك البنيني أتدجيكو سامادو لتواجده مع منتخب بلاده.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم تعد هناك فرق ضعيفة فى أفريقيا".

