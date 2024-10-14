شكرا لقرائتكم خبر عن عودة هشام محمد وإيريك تراورى لتدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين، عودة الثنائى هشام محمد والبوركيني إيريك تراوري بعد فترة من الغياب، استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز نهاية الشهر الجاري.

وتعافي هشام محمد من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الودية الأخيرة أمام طلائع الجيش وبلبيس وفاقوس، فيما عاد إيريك تراورى من بلاده بعد التراجع عن فسخ التعاقد معه بسبب إيقاف القيد الذي تعرض له الإسماعيلي لمدة فترتين مقبلتين فتراجع مسئولو الإسماعيلي عن فسخ التعاقد معه.

وتعادل فريق الإسماعيلى سلبيا مع فريق فاقوس، فى المباراة الودية التى جمعتهما، فى إطار استعدادات الدراويش لانطلاق بطولة الدوري في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ودفع حمد إبراهيم، بعدد كبير من الشباب، بالإضافة لبعض اللاعيبه تحت الاختبار مت أحل الوقوف على مستواهم للاستعانة بخدمات المتميزين خلال الموسم الجديد.

وقاد حمد إبراهيم نادى الإسماعيلى فى الولاية الأولى خلال 6 مباريات فى الدورى الممتاز، استطاع الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلى تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.