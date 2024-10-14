مصر وموريتانيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الموريتاني، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ويبحث منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن عن الفوز بالمباراة من أجل مواصلة النتائج المميزة خلال الفترة الحالية، بينما يخشى المدرب المصري من أرضية الملعب والتي قد تتسبب في عدة مشاكل للاعبين الفراعنة.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

تنطلق مباراة مصر أمام موريتانيا في تمام السابعة من مساء الغد الثلاثاء، والتي يتوقعها العديد من متابعي كرة القدم الإفريقية أن تكون قوية ومثيرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

تُنقل مباراة المنتخب المصري أمام منافسه الموريتاني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي تنقل تصفيات الـ "كان".

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز على نظيره الموريتاني بهدفين نظيفين من خلال الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

في سياق متقل، أبلغ المسؤولين في المنتخب الموريتاني نظرائهم في الجانب المصري بعدم وجود مؤتمر صحفي قبل المباراة، والذي كان مقررًا له اليوم.

ومن المقرر أن يقوك المنتخب المصري بخوض المران اللختامي في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومفتوح لوسائل الإعلام في أول 15 دقيقة.

ويعتلي منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا برصيد 9 نقاط.

وتقام منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا بحضور 48 منتخبًا تم تقسيمهم إلى 12 مجموعة، يتأهل منهم مباشرة متصدر ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات "كان".