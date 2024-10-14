مدافع موريتانيا يعلق على مواجهة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد علي عبيد، لاعب منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم، أن مواجهة مصر ستكون صعبة للغاية، خاصة وأن هناك حالة من التحفز لتحقيق الفوز بعد الهزيمة في المباراة الماضية.

واستطاع المنتخب المصري تحقيق الفوز على نظيره الموريتاني بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الثالثة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

وتحدث علي عبيد في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد، سنخوض مباراة صعبة أمام مصر، وبالتأكيد سنحاول مواصلة السعي للتأهل إلى كأس أمم إفريقيا، وتحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع: "نحن لا نمتلك مشكلة في لاعبي خط الوسط أو الدفاع، ولكن نحاول تقديم مباراة جيدة ونحن نهدر عدة فرص والخصم يعود للتسجيل أمامنا".

وأتم المدافع الموريتاني تصريحاته: "بالنسبة لنا وجود محمد صلاح مهم ولكننا نواجه 11 لاعبا، ونتائجنا ليس جيدة ولكن سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية للجمهور، ومحاول الفوز باللقاء أمام منتخب مصر".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يأتي في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، والتي تضم إلى جواره منتخبات الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا.