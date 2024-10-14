الامارات | بيان رسمي من الاتحاد الليبي رداً على اتهامات بعثة نيجيريا.. "تركونا بدون اتصال أو طعام"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم بياناً رسمياً يرد فيه على مزاعم الاتحاد النيجيري بوجود "معاملة غير إنسانية" في مطار الأبرق بمدينة البيضاء الليبية قبل لقاء المنتخبين مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وكان المنتخب النيجيري قرر عدم خوض المباراة، بحسب تصريحات عدد من لاعبيه بسبب ما قيل عن معاملة سيئة لاقوها في المطار إذ زعم تروست إيكونغ قائد منتخب نيجيريا، أنه مع لاعبي فريقه طلبوا عدم خوض المباراة بعد التواجد لأكثر من 12 ساعة في مطار مهجور في ليبيا بعد تحويل مسار طائرة المنتخب أثناء الهبوط، وإلغاء الهبوط المقرر في مدينة بنغاري دون سبب، مضيفاً: "أغلقوا بوابات المطار وتركونا بدون اتصال أو طعام أو شراب".

ورداً على ذلك، قال اتحاد الكرة الليبي في بيان رسمي على حسابه في "إكس": "نعبر عن قلقنا إزاء التقارير التي يتم تداولها بشأن تحويل رحلة المنتخب النيجيري".

وتابع: "نأسف لأي إزعاج قد حدث، ونود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية".

وأضاف: "نأمل أن يتم حل سوء الفهم بروح من التفاهم وحسن النية، وأبوابنا مفتوحة لأشقائنا النيجيريين وجميع الفرق الأفريقية، وسنواصل تعزيز روح الوحدة والروح الرياضية والصداقة في عالم كرة القدم".

وأردف: "نأمل من وسائل الإعلام الدولية التوقف عن إخفاء الحقائق وتلفيق الأخبار الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة، في ليبيا، نؤمن بأن الرياضة وسيلة لتعزيز الوحدة والتآخي بين الشعوب".

يذكر أن المنتخبين التقيا يوم الجمعة الماضي في نيجيريا واستطاع منتخب "النسور الخضر" حسم المواجهة لصالحه بهدف دون رد.