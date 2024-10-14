شكرا لقرائتكم خبر البطل السعودي معاذ حريري يستعد لمنافسات قوية في سباقات الراليات المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض البطل السعودي معاذ حريري سلسلة من سباقات الرالي المقبلة، معتمدًا على حماسه وخبرته في رياضة السيارات، لتحقيق نتائج مميزة وترك بصمة بارزة في عالم الراليات. حيث سيشارك في رالي القصيم من 23 إلى 26 أكتوبر، ثم رالي قطر من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، يليه رالي الأردن من 14 إلى 16 نوفمبر، رالي دبي في 30 نوفمبر، رالي جدة من 18 إلى 21 ديسمبر، وصولًا إلى رالي داكار من 3 إلى 17 يناير 2025.

ويكثف "حريري" استعداداته بمساعدة الملاح الروسي شوبين كيريل، الذي يتمتع بخبرة تتجاوز 24 عامًا في مجال سباقات الراليات، وتهدف هذه الاستعدادات إلى تحسين مستوى اللياقة البدنية والاستمرار في التدريبات المكثفة القادمة، بالإضافة إلى تطوير السيارة بشكل متكامل، حيث يسعى للحفاظ على لقب البطولة، خاصة بعد الدعم الذي حصل عليه من كيان السعودية للسيارات، والذي يأتي في إطار التزامها بتطوير قطاع السيارات في المملكة ودعم رياضة الراليات، وذلك بعدما حقق سلسلة من النجاحات على المستويين المحلي والدولي.

وقد حقق "حريري" خلال الفترة الماضية عدة إنجازات، من بينها تصدره المركز الأول بعد الجولة الأولى في بطولة الراليات السعودية، والمركز الثاني في بطولة الشرق الأوسط في فئة "SSV" للمركبات خفيفة الوزن، على متن سيارته من طراز "كانام مافريك" ضمن فريق الحصان الأسود بقيادة وتجهيز الكابتن صالح السيف، بطل الراليات السعودي. كما حصل على المركز الثاني في بطولة السعودية تويوتا 2023 للراليات في فئة تي 4، والمركز الثالث في رالي تبوك في فئة تي 4، والمركز الثالث في رالي القصيم في فئة تي 4.

من جانبه، أعرب "حريري" عن سعادته بإنجازاته الأخيرة، مؤكدًا استعداده لمزيد من التحديات في السباقات المقبلة، وخاصة رالي داكار مطلع العام المقبل، حيث يطمح إلى تمثيل مشرف للمملكة. كما توجه بالشكر إلى "كيان" على دعمها المستمر للرياضة والرياضيين، مما يعكس التزامها بتعزيز الثقافة الرياضية في السعودية.

والجدير بالذكر أن رالي القصيم هو جولة من جولات بطولة السعودية للراليات الصحراوية، ويعد جزءا من جهود المملكة لتطوير رياضة السيارات وجذب المزيد من الفعاليات العالمية، وتأسست "كيان" عام 2016 كأول منصة رقمية اجتماعية سعودية مختصة بتوجيه المركبات، ويهدف إلى توفير سبل التنقل للمجتمع، مما يعكس التزامه بتعزيز التنمية الاجتماعية.