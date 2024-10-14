شكرا لقرائتكم خبر عن موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات لخوض السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو النادي الأهلي مساء الخميس موعداً للسفر إلى الإمارات استعداداً لخوض منافسات كأس السوبر المصري، والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا 20 أكتوبر الجاري، وفي حال الفوز يواجه الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.

ويسافر الأهلي في السادسة والنصف مساء الخميس إلى الإمارات، بعد خوض مران صباحي على ملعب مختار التتش، وبعدها يتناول اللاعبون وجبة الغداء ويستقلون الحافلة إلى مطار القاهرة ومنه إلى الإمارات.

ويلعب الأهلي مباريات كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري المصري في النسخة الماضية، بينما يلعب سيراميكا باعتباره بطل كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وتضم قائمة الأهلي التي ستواجه العين الاماراتى 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.