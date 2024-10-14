شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم زد 3 - 0 فى دورى الكرة النسائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك للكرة النسائية على نظيره زد إف سي بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب زد بالتجمع الخامس، فى الجولة الثانية من دورى الكرة النسائية.

وسجلت شيماء على الهدف الأول للزمالك، وجاء الهدف الثانى لـ أليس أوجيبي لتحتفل على طريقة النجم العالمى محمد صلاح، وجاء الهدف الثالث عن طريق ياتوندي أتنوكي فاچوبي.

وأشهرت حكمة المباراة البطاقة الحمراء لعادل حسين المدير الفني لنادي الزمالك للكرة النسائية بسبب كثرة الاعتراضات، كما تم طرد منة منصور لاعبة زد إف سي بسبب إعتدائها على لاعبة الزمالك.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: ميرال خضر - ماهيتاب حسني - سينثيا أونديكشي أكو - فدوى عصام الدين

خط الوسط: سمر محمد - سهر حامد - شيماء علي - مها سامي

خط الهجوم: ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أليس أوياه أوجيبي .

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: "سارة نائل - منة عاطف - حنين هشام - كنزي شريف - لوجين حسام - أيه إبراهيم - حبيبة إسماعيل - يسرا إبراهيم - لوجين ياسر - رحمة شعبان".

وشهدت الجولة الأولى فوز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الزمالك بميت عقبة.

وعقب المباراة تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد مشاركة رودينا عبدالرسول مع النادي الأهلي، نظرا لعدم تطبيق مدة عقوبة إيقافها.

يذكر أن الزمالك أبرم الكثير من الصفقات فى فريق الكرة النسائية، بقيادة عادل حسين المدير الفنى، على رأسهن الفلسطينية ميرال خضر لاعبة فريق ديار بيت لحم، كما تم التعاقد مع 3 لاعبات من فريق 6 أكتوبر وهن علياء عطا الله ، فرح ممتاز، بالإضافة إلى ميران خاطر، بخلاف شهد عبد الباسط لاعبة وادي دجلة.

وشهدت الأيام الماضية تعاقد نادى الزمالك مع ثلاثة لاعبات أفريقيات من دولة نيجيريا وهن أبيجل ساكيوا، وباتينيك، بالإضافة إلى زوماكا إيجوى.