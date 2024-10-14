شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تدريب منتخب مصر الأخير استعدادا لمواجهة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

انطلق فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، مران منتخب مصر الأخير على ملعب "شيخا ولد بيديا"، المغطى بالنجيل الصناعي، استعدادا للمواجهة المنتظرة أمام موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025 والمقرر لها غداً الثلاثاء.

وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل فى التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وعزز منتخب مصر صدارة مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.