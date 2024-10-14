شكرا لقرائتكم خبر عن السكة يخطف المنصورة.. وديروط يحرم الترسانة من الفوز وتعادل أسوان والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق ديروط تعادلا قاتلا أمام فريق الترسانة بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الاثنين، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري المحترفين.

جاء هدف الترسانة الوحيد عن طريق لاعبه خالد مسعد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتعادل كريم عصام لديروط في الدقائق الأخيرة، ليعود الشواكيش بنقطة من خارج الديار ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع ديروط رصيده إلى 4 نقاط.



واستعاد السكة الحديد توازنه بالفوز على المنصورة بهدف نظيف جاء عن طريق موسى أفريم، ليحصد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد السقوط أمام أسوان في الجولة الأولى، بينما ظل المنصورة بدون نقاط بعد الهزيمة الثانية على التوالي.



وتعادل فريق بترول أسيوط مع وي بهدف لمثله، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، تقدم محمد شاهين لفريق وي وتعادل أبو بكر فوزي للبترول، ليرفع وي رصيده لنقطتين، بينما حصد بترول أسيوط أول نقطة هذا الموسم بعد الهزيمة من سبورتنج في اول مباراة.



وحسم التعادل السلبي مواجهة أسوان مع كهرباء الإسماعيلية، ليرتفع رصيد أسوان إلى النقطة 4، بينما حصد كهرباء الإسماعيلية أول نقطة له هذا الموسم.

وفي السادسة مساء، يلتقي وادي دجلة مع لافيينا في مباراة قوية لا يمكن التكهن بنتيجتها، حيث يتسلح الفريقان بالمعنويات العالية بعد العبور من الجولة الأولى بالانتصار، ويأمل أبناء دجلة في تحقيق الفوز الثاني ومواصلة التقدم، فيما يسعى لافيينا في تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة من أجل الصدارة.