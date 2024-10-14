شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعادل مع مودرن سبورت ودياً استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق بتروجت مع فريق مودرن سبورت بهدف لمثله، في المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الاثنين، باستاد الكلية الحربية، استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز نهاية الشهر الجاري.

ودفع سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت بكل اللاعبين الجدد في مواجهة مودرن سبورت، من أجل تحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامي قبل منافسات الدوري، والذي يأمل في البقاء في منافساته بالموسم الجديد، بعدما نجح فى إعادة الفريق البترولى للدورى الممتاز.

وكان بتروجت قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما في أولى التجارب القوية التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.