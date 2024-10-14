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بينهم عربي.. 3 منتخبات يتأهلون إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استطاع 3 منتخبات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في دولة المغرب، بينهم منتخب عربي.

وضمن منتخب بوركينا فاسو التأهل إلى النهائيات عقب الفوز على بوروندي بثنائية دون رد، واحتلال صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات.

ومن جانبه، وصل المنتخب الكاميروني إلى نهائيات المغرب 2025، بعد الفوز على كينيا واحتلال صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

وتُعد دولة المغرب هي المستضيفة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، وستتواجد حتى بلد مستضيف، حال عدم تأهلها عن طريق التصفيات، لكنها تحتل صدارة مجموعتها برصيد 9 نقاط.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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