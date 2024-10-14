شاهد لحظة طرد منة منصور بعد اعتدائها على لاعبة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الدقيقة 32 من مباراة الزمالك وزد في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للسيدات، طرد منة منصور بعد اعتدائها على لاعبة الزمالك.

وفي الدقيقة 58، أشهرت حكمة المباراة البطاقة الحمراء لمدرب الزمالك، عادل حسين، بسبب كثرة الاعتراضات.

وافتتح التسجيل للزمالك اللاعبة شيماء علي في الدقيقة 12، وأضافت أليس أوجيبي الهدف الثاني في الدقيقة 36.

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