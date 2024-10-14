ترتيب المجموعات للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - تدخل المنتخبات الاسيوية غدا ( الاربعاء ) الجولة الرابعة من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام بأستضافة مشتركة بين الولايات المتحدة الامريكية و المكسيك وكندا .

مباريات قوية مرتقبة في الجولة الرابعة للتصفيات الاسيوية

وتتضمن الجولة الرابعة مجموعة من المباريات الهامة والمرتقبة لتحديد ترتيب المجموعات الثلاث للتصفيات مع نهاية الجولة الرابعة وقبل الاخيرة من الدور الاول حيث سيواجه منتخب المملكة العربية السعودية المتعثر في التصفيات حتى الان والجريح جراء هزيمته الاخيرة امام اليابان على ملعبه وامام جماهيره منتخب البحرين على ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة في مباراة تبدو في متناول المنتخب الاخضر لاستعادة التوازن ومحاولة الوصول الى احد المركزين الاول او الثاني المؤهلين بشكل مباشر الى نهائيات كأس العالم .

كما سيلتقي في نفس المجموعة منتخب اليابان المنطلق بسرعة الصاروخ ومتصدر المجموعة مع منتخب استراليا في قمة المجموعة الثالثة على ملعب أدليد وهي المباراة التي لو حقق فيها منتخب اليابان الفوز سيكون قد حجز بنسبة تتجاوز 99 % بطاقة التأهل لكأس العالم بينما حال فوز منتخب استراليا فأنه سيضمن على الاقل التواجد في المركز الثاني رغم بداية السيئة حتى الان في التصفيات .

ايضا سيحاول منتخب اندونيسيا الوجه الجديد في الكرة الاسيوية تحقيق الفوز على منتخب الصين في جاكارتا بعدما خسر نقطتين ثمينتين بالتعادل مع منتخب البحرين في الثواني الاخيرة في المنامة بعدما كان متقدما بهدفين لهدف .

اما في المجموعة الثانية فسيشهد ستاد يونجين بكوريا الجنوبية قمة المجموعة بين العراق و كوريا الجنوبية لفض الاشتباك على الصدارة بينما سيستضيف منتخب الاردن نظيره العماني في العاصمة عمان و يلتقي منتخب فلسطين صاحب الملعب مع المنتخب الكويتي في ستاد خليفة بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة .

المجموعة الاولى ايضا ستشهد مواجهة من العيار الثقيل بين اوزبكستان الطامح لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الاولى في تاريخه و منتخب الامارات الذي يرغب في استعادة امجاده المونديالية منذ عام 1990 .

وهذا هو ترتيب المجموعات الثلاث للتصفيات الاسيوية لكأس العالم 2026

المجموعة الاولى :

الاول : اوزبكستان 7 نقاط

الثاني : ايران 7 نقاط

الثالث : الامارات 4 نقاط

الرابع : قطر 4 نقاط

الخامس : كوريا الشمالية نقطتان

السادس : قيرقيزستان بلا رصيد

المجموعة الثانية :

الاول : كوريا الجنوبية 7 نقاط

الثاني : العراق 7 نقاط

الثالث : الاردن 4 نقاط

الرابع : سلطنة عمان 3 نقاط

الخامس : الكويت نقطتان

السادس : فلسطين نقطة واحدة

المجموعة الثالثة :

الاول : اليابان 9 نقاط

الثاني : استراليا 4 نقاط

الثالث : السعودية 4 نقاط

الرابع : البحرين 4 نقاط

الخامس : اندونيسيا ثلاث نقاط

السادس : الصين بلا رصيد

يذكر ان المنتخبين الاول والثاني من كل مجموعة سيتأهلان مباشرة الى كأس العالم بينما سيخوض الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الثالث لتحديد منتخبين سيتأهلان الى المونديال فيما سيلعب المنتخب الثالث في التصفيات العالمية .