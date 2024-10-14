"قريبة لاعبة".. لماذا استبعدت حكمة مباراة الزمالك وزد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد الحكم المساعد الثاني نادين محمد، من مباراة زد والزمالك، المقرر لها حاليا في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري للسيدات.

وكشف مصدر لمصراوي، استبعاد نادين محمد من المباراة، لوجود صلة قرابة مع حارسة مرمى الزمالك نورا مندور، وجاء القرار بتعيين سعاد عوض بدلا منها.

ويدير مباراة الزمالك وزد في دوري السيدات، شاهندة المغربي حكما للساحة ويعاونها مساعد أول جمالات أحمد شبل والحكم الرابع ندى عبد ربه.

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