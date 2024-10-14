شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك.. تعرف على عدد ألقاب القطبين فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دولة الإمارات نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربعة فرق، بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير نظام كأس السوبر المصري لتقام بنظام البطولة المجمعة بدلًا من مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

قبل انطلاق كأس السوبر في الإمارات نرصد عدد ألقاب قطبى الكرة المصرية من لقب السوبر المصرى على مدار التاريخ.

توج الأهلى بـ14 لقب سوبر مصري في أعوام 2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018، 2020، 2021، 2022.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى 4 مرات أعوام 2001، 2002، 2016، 2020.